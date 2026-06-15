Iran : le programme des obsèques de l’ancien Guide suprême Ali Khamenei enfin dévoilé

Plus de quatre mois après le décès de l’Ayatollah Ali Khamenei, les autorités iraniennes ont dévoilé le programme officiel de ses funérailles. Les cérémonies se dérouleront dans plusieurs villes du pays avant son inhumation à Machhad, sa ville natale.

Les autorités iraniennes ont annoncé samedi le calendrier officiel des funérailles de l’Ayatollah Ali Khamenei, ancien Guide suprême de la République islamique d’Iran. Selon la télévision d’État, les cérémonies débuteront le 4 juillet à Téhéran, avant de se poursuivre le 7 juillet à Qom, haut lieu du chiisme, puis de s’achever le 9 juillet par son inhumation à Machhad, dans le nord-est du pays.

Décédé le 28 février 2026 à l’âge de 86 ans, Ali Khamenei a dirigé l’Iran pendant près de trente-six ans. Son long règne a marqué l’histoire contemporaine du pays, tant sur le plan politique que géopolitique.

Le délai observé entre son décès et son enterrement est inhabituel au regard des traditions islamiques, qui recommandent généralement une inhumation rapide. Les autorités expliquent cette situation par le contexte de guerre qui a touché le pays durant plusieurs mois. Elles entendent également organiser des hommages d’envergure à la hauteur de celui qui a occupé la plus haute fonction de l’État iranien pendant plus de trois décennies.

Figure centrale du régime iranien depuis 1989, Ali Khamenei a exercé une influence déterminante sur les orientations politiques, militaires et diplomatiques du pays. Sous sa direction, l’Iran a renforcé son poids régional tout en maintenant une ligne ferme face aux États-Unis et à Israël.

Les cérémonies prévues en juillet devraient mobiliser de nombreuses personnalités politiques, religieuses et des milliers de citoyens venus rendre un dernier hommage à l’ancien Guide suprême.