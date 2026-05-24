Bénin : Patrice Talon quitte officiellement le Palais de la Marina

Après la passation de charges avec le nouveau président élu Romuald Wadagni ce dimanche 24 mai 2026, Patrice Talon a officiellement quitté le Palais de la Marina, mettant fin à son mandat à la tête du Bénin.

Une nouvelle page politique s’ouvre au Bénin. Ce dimanche 24 mai 2026, le président Patrice Talon a officiellement quitté le Palais de la Marina après la cérémonie de passation de charges avec son successeur, Romuald Wadagni.

Les deux hommes ont eu un bref échange au palais présidentiel avant le départ officiel de Patrice Talon. Ce moment marque la fin des fonctions de celui qui aura dirigé le Bénin durant dix années.

Après cette rencontre protocolaire, Patrice Talon a quitté le Palais de la Marina, désormais occupé par le nouveau président de la République, Romuald Wadagni. Cette transition marque le début d’un nouveau mandat présidentiel au Bénin, dans un climat marqué par la présence de plusieurs personnalités politiques nationales et de délégations étrangères venues assister à la cérémonie d’investiture.