Gabon: Brice Oligui Nguema s’adresse aux enseignants en grève

Au Gabon, une grève des enseignants qui immobilise le service public depuis environ deux mois continue de diviser les acteurs concernés. Le mouvement, engagé depuis plusieurs semaines, affecte l’ensemble des prestations habituelles offertes par l’administration scolaire publique.

Les autorités gabonaises estiment que la crise est quasiment résolue et présentent la situation comme proche d’un retour à la normale. Cette appréciation officielle contraste toutefois avec le point de vue exprimé par une partie du corps enseignant.

Des enseignants grévistes maintiennent en effet leur position : ils estiment que leurs revendications n’ont pas été pleinement prises en compte et exigent toujours d’être entendus sur l’ensemble des points qu’ils ont mis en avant au début du mouvement.

Hier, lundi, le chef de l’État gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est rendu sur le terrain pour constater la situation. Au cours de cette visite, il s’est rendu dans deux établissements désormais au centre de l’attention nationale.

Le président a fait étape au lycée technique Omar Bongo puis au lycée national Léon Mba, qui sont identifiés comme les deux plus importants lycées de Libreville en termes de taille et de fréquentation.

Après ces déplacements dans les établissements, Brice Clotaire Oligui Nguema a pris la parole à destination des enseignants via des plateformes de réseaux sociaux. Les interventions numériques ont suivi les visites sur place.

