Fusillade tragique en Nouvelle-Zélande : 03 morts, dont le tireur présumé

Trois personnes ont perdu la vie lorsqu’un homme a ouvert le feu lors d’une fusillade survenue dans le centre d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, le jeudi 20 juillet. Le tireur présumé a également été retrouvé décédé sur les lieux. L’incident a eu lieu en plein jour d’ouverture de la Coupe du monde de football féminin, organisée conjointement par la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

Une fusillade dévastatrice a éclaté dans le centre d’Auckland, deuxième plus grande ville de Nouvelle-Zélande, laissant trois personnes mortes, y compris l’auteur présumé. La police néo-zélandaise a été alertée de l’incident, qualifié de « choquant » par les autorités locales. Les secours et les forces de l’ordre ont rapidement réagi sur les lieux de l’attaque pour assurer la sécurité des résidents et des visiteurs.

L’incident a eu lieu de manière tragique en parallèle de la journée d’ouverture très attendue de la Coupe du monde de football féminin, un événement sportif majeur organisé conjointement par la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Les équipes participantes étaient présentes à Auckland, y compris l’équipe nationale américaine, qui a pu confirmer que toutes les joueuses et le personnel étaient sains et saufs, malgré la proximité de la fusillade.

Le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Chris Hipkins, a réagi à l’incident en rassurant le public sur la sécurité nationale. Il a confirmé que l’attaque isolée n’était pas liée à une menace plus large et a insisté sur le fait que la Coupe du monde de football féminin débuterait comme prévu, malgré cette tragédie.

Les autorités locales ont lancé une enquête approfondie sur les circonstances entourant cette fusillade dévastatrice. Les témoins oculaires et les preuves recueillies sur les lieux seront essentiels pour comprendre les motivations derrière cette attaque et pour apporter des réponses aux familles des victimes en deuil.