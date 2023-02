Fuite de la nμdité de Lolo beauté: très indigné, Claudy Siar sort de ses gonds

L’activiste Claudy Siar a réagi a l’exposition de la nudité de l’influenceuse ivoirienne Lolo Beauté sur les réseaux sociaux, le dimanche 26 février 2023.

Depuis dimanche soir, la sœur du révérend pasteur Camille Makosso fait la Une des médias people pour avoir laissé tomber sa serviette en pleine séance d’épilation. Alors que la vidéo faisait grand bruit sur les réseaux sociaux, Lolo Beauté n’a affiché aucun regret. Mieux, elle estime avoir fait exprès de faire voir sa nudité aux internautes.

Une attitude qui irrite l’animateur radio et panafricaniste Claudy Siar. Très choqué par cette affaire qui n’honore point la femme africaine, Claudy Siar a exprimé son indignation. « Franchement !!!? C’est bon là !!! Ras-le-bol de ce voyeurisme et de cette culture de la médiocrité intellectuelle, de l’avilissement de la dignité des femmes et plus particulièrement des femmes noires et de l’identité Afro en général. Je ne me reconnais pas dans ce type de fausses valeurs avilissantes… pour l’espèce humaine», a-t-il réagi.

Comme lui, le général Camille Makosso s’est également exprimé sur cette grosse bourde de sa sœur. A le croire, c’est depuis l’arrivée du rappeur Tiesco Le Sultan dans la vie de sa sœur Lolo Beauté que cette dernière a commencé par déraper sur la toile.