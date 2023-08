France: Yahia Fofana dit « oui » à la Côte d’Ivoire

Un nouveau renfort pour les Éléphants de la Côte d’Ivoire, à quelques mois de la CAN 2023. L’ancien international espoir français, Yahia Fofana, a décidé de porter les couleurs de la sélection ivoirienne, selon les informations de RMC Sport.

Alors qu’il ne figure pas dans les plans de Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe nationale française, Yahia Fofana a décidé de ne pas trop attendre un signe qui ne viendrait peut-être jamais. Egalement éligible pour représenter la Côte d’ivoire, le gardien de but d’Angers o opté pour cette voie. C’est en tout cas ce que nous apprend le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport. Auteur de quatre apparitions dont deux clean sheets en Ligue 2 cette saison, le portier de 23 ans a été séduit par la vision de Jean-Louis Gasset et de son équipe technique.

Doté d’une stature imposante (1m94 pour 84 kg), le natif de Paris devrait figurer dans la liste de la Côte d’ivoire pour le rassemblement de septembre, avec un match face au Lesotho le 9 septembre prochain en 6è journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, et une rencontre amicale face au Mali trois jours plus tard. Selon des sources bien informées, Yahia Fofana aurait déjà obtenu la nationalité ivoirienne, tandis que les formalités administratives nécessaires au changement de sélection seraient entièrement finalisées.

❗️Le gardien Yahia Fofana a décidé de représenter la Côte d’Ivoire 🇨🇮

🔹Jean-Louis Gasset et son staff ont convaincu le joueur de 23 ans de rejoindre les Éléphants

➡️Il devrait être appelé lors du prochain rassemblement avec deux matchs les 9 (Lesotho) et 12 (Mali) septembre pic.twitter.com/bBXZ4rJmd0 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 27, 2023 - Publicité-

Yahia Fofana emboîte ainsi le pas à ses ainés ivoiriens tels que Sébastien Haller du Borussia Dortmund, Jonathan Bamba du Celta Vigo en Espagne et Evan Ndicka de l’AS Roma en Italie, qui ont tous parcouru les différentes catégories d’âge de l’équipe française avant d’opter finalement pour la Côte d’Ivoire.

Formé au Havre, où il a cumulé 41 apparitions en tant que professionnel, Fofana met ainsi fin aux débats concernant le poste de gardien de but au sein de l’équipe ivoirienne. Un rôle qui a vu défiler plusieurs portier sans qu’aucun ne parvienne à convaincre durablement, en l’absence de Sylvain Gbohouo, tout juste revenu après une suspension d’un an et demi et qui aspire à retrouver sa place de titulaire.

Articles similaires