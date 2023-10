France: un homme de 67 ans viole son petit-fils d’un an en pleine rue

Dans la ville de Marseille au sud de la France, un homme de 67 ans est soupçonné d’avoir violé son petit-fils, âgé d’un an. Il a été interpellé puis placé en garde à vue ce dimanche 8 octobre.

Alors qu’elle regardait par la fenêtre de son appartement vers midi le dimanche 8 octobre, une femme a assisté à une scène pour le moins sordide dans le 4e arrondissement de Marseille. Elle dit avoir vu un homme de 67 ans violer un bébé sur un banc public, comme le rapporte Actu17.

Elle a indiqué aux policiers que le septuagénaire tenait l’enfant entre ses jambes et lui avait inséré son sexe dans la bouche. L’homme ne serait autre que le grand-père du nouveau-né, né fin septembre.

Lorsqu’ils sont arrivés sur place, l’homme et l’enfant n’étaient plus là. Mais après des heures de recherche, les forces de l’ordre ont pu mettre la main sur le suspect aux alentours de 18 heures. Le septuagénaire a été placé en garde à vue dimanche soir et une enquête a été ouverte.