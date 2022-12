France: Didier Deschamps réagit à la victoire face à la Pologne

Au micro de TFI, Didier Deschamps a réagi à la victoire de l’équipe de France face à la Pologne (3-1) ce dimanche, en huitième de finale de la Coupe du monde 2022. Et le sélectionneur des Bleus a félicité ses poulains pour ce succès laborieux.

Sans trembler, la France a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 face à la Pologne. Les Bleus ont en effet battu les Aigles ce dimanche, à l’occasion des huitièmes de finale de la compétition. Face à la bande à Robert Lewandowski, les Français se sont imposés sur le score de 3-1. Oliver Giroud a ouvert le score et Kylian Mbappé sur un doublé à scellé la victoire des siens.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Angleterre - - Senegal Fifa Coupe du Monde Japon - - Croatie Fifa Coupe du Monde Brésil - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Maroc - - Espagne Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde France 3 1 Pologne Fifa Coupe du Monde Argentine 2 1 Australie Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 3 1 USA Fifa Coupe du Monde Cameroun 1 0 Brésil

Une démonstration de force qui a bien évidemment séduit Didier Deschamps. En zone mixte après la rencontre, le sélectionneur de l’équipe de France a commenté cette qualification laborieuse des champions en titre qu’il estime être le fruit d’un travail abattu par un groupe uni et soudé.

«Ca n’a pas été simple parce que cette équipe polonaise est bien organisée pour nous contrarier et repartir. Mais on a toujours cette capacité en modifiant quelques petits placements à la mi-temps, on a retrouvé beaucoup plus du liant et après c’est Kylian avec la capacité qu’il a à résoudre bien des problèmes, tant mieux pour nous», a déclaré le sélectionneur français au micro de TFI, transcris par Foot Mercato.

«Il y a une unité depuis le départ, après évidemment les résultats et d’être quart de finalistes ce soir, c’est quelque chose de bien, ça vient concrétiser tout ça. Mais l’état d’esprit du groupe, j’ai un staff aussi qui bosse, qui est à leur disposition, c’est la joie partagée, on va avoir un peu plus de temps, donc on va profiter de nos proches et de notre famille, comme c’était prévu», a conclu Deschamps.

En quart de finale, la France affrontera le vainqueur de l’autre huitième de finale de ce dimanche entre le Sénégal et l’Angleterre. Un choc prévu ce soir, à partir de 20 heures (GMT+1).