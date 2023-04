Flambée épidémique en Guinée équatoriale : 12 décès causés par le virus de Marburg

- Publicité-

Les autorités sanitaires de la Guinée équatoriale ont annoncé que le virus de Marburg a provoqué le décès d’au moins 12 personnes depuis le début de l’épidémie il y a plus de trois mois.

Le virus de Marburg continue de faire des victimes en Guinée Equatoriale. Selon le bulletin d’information du ministère de la santé, 17 cas et 12 décès ont été signalés jusqu’au 21 avril. Au total, 116 cas contacts font l’objet d’un suivi et 1 427 personnes ont été considérées comme des cas contacts depuis le début de l’épidémie.

La maladie à virus Marburg est une maladie virulente qui provoque une fièvre hémorragique et figure parmi les fièvres hémorragiques virales devant faire l’objet d’une évaluation en vertu du Règlement sanitaire international. La Guinée équatoriale, touchée pour la première fois de son histoire par ce virus cousin d’Ebola, est confrontée à une flambée de maladie à virus Marburg dans quatre de ses provinces, y compris dans la ville de Bata, la plus peuplée du pays, qui accueille un aéroport et un port international.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la capacité du pays à gérer cette flambée doit être renforcée. L’OMS a également indiqué que le risque posé par cette flambée épidémique est très élevé au niveau national, modéré au niveau régional et faible au niveau mondial. Cette situation alarmante souligne la nécessité d’une réponse urgente et coordonnée pour contenir la propagation du virus et sauver des vies.