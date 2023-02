FIFA The Best 2022: l’équipe type de l’année

Au cours de la cérémonie des Trophées The Best qui se déroule à Paris, la FIFA a dévoilé son onze type de l’année. On y retrouve notamment Lionel Messi et Karim Benzema.

Si la FIFA consacre ses Trophées The Best a la récompense des performances individuelles, l’instance faîtière du football mondial établit également son onze type de l’année. Et pour cette édition, l’équipe retenue par la fédération internationale est ultra offensive.

Le gardien belge Thibaut Courtois, prend place dans les buts. Il est préféré a Emiliano Martinez, qui a pourtant remporté le Trophée The Best du meilleur gardien. En défense, Virgil Van Dijk de Liverpool, est accompagné de deux latéraux, notamment Achraf Hakimi du Paris Saint -Germain et João Cancelo de (Manchester City/Bayern Munich).

Au milieu de terrain, l’équipe comprend l’infatigable Luka Modric du Real Madrid, son ancien coéquipier Casemiro de Manchester United et le milieu offensif belge Kevin De Bruyne de Manchester City. Enfin, à l’avant, on retrouve Lionel Messi et Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain sur les ailes, aux côtés du vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema du Real Madrid et du cyborg norvégien Erling Haaland de Manchester City.

L’équipe type de l’année 2022 selon la FIFA