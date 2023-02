FEMUA 2023: le boycott des artistes béninois fait grincer des dents

Au Bénin, l’édition 2023 du Festival des musiques urbaines d’Anoumanbo organisé tous les ans en Côte d’Ivoire par le groupe Magic System fait grincer des dents en raison du boycott cette année des artistes béninois.

Aucun artiste béninois n’est invité sur le FEMUA cette année. Le festival a été lancé jeudi 16 février dans la soirée, au Sofitel d’Abidjan. Et depuis lors, les béninois déplorent l’inexistence d’une seule trace du showbiz béninois.

Se basant sur les têtes d’affiche dévoilées, le promoteur culturel Dah Adagboto n’a ménagé aucun effort pour crier son ras-le-bol. « FEMUA 15: aucun artiste Béninois sur l’affiche officielle! Quand vous comprendrez comment le showbizness fonctionne, vous comprendrez mieux sûrement mes prises de position… », a-t-il dénoncé.

Vives indignations des béninois

Evoquant les maintes prestations du promoteur du FEMUA , A’Salfo au Bénin, le manager d’artiste souhaite un partenariat gagnant gagnant. « Pour ma part , si j’ai appris une chose dans ce milieu, c’est que je ne te donne jamais quelque chose si je ne sais pas que je peux avoir quelque chose en retour chez toi … Un partenariat qui n’est pas gagnant gagnant, c’est de l’exploitation de l’homme par l’homme ou de l’esclavage !! Soit, vous comprendrez à vos dépends… Pour moi est petit », a-t-il ajouté.

Comme lui, les internautes ont pris d’assaut les réseaux sociaux pour exprimer leurs frustrations. « Comment on peut signer un partenariat et cette collaboration resterait perdante d’un côté et gagnant de l’autre côté. Voilà encore FEMUA – Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo et aucun artiste béninois n’est invité, même pas l’artiste « savon » qui s’est promené en CI comme il voulait. Les partenariats au détriment de X et bénéficiaire de Y doivent cesser béninois », a fustigé Aurel Hounton.

Le média Grand Public n’est pas resté en marge de cette polémique. Egalement surpris, il veut bien comprendre ce qui pourrait expliquer cette exclusion des béninois malgré la collaboration entre A’Salfo et les promoteurs culturels béninois. « Je cherche, je cherche encore. Mais je ne vois aucun artiste béninois sur le FEMUA – Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo . Qu’est-ce qui n’a pas marché ? », a écrit grand public » sur sa page Facebook.

A noter pour la 15 è édition du Femua, A’Salfo a invité des artistes de plusieurs pays sauf le Bénin. « Même le Togo est invité. C’est dire qu’il ya pas d’artistes au Bénin ? Ou bien le Bénin n’a pas le niveau de son FeMUA? », s’est interrogé Vecelka Aitchedji.

Côte d’Ivoire, France, RDC, Burkina… le Bénin absent

La 15ème édition du Festival des Musiques urbaines d’Anoumabo se déroulera du 25 au 30 avril 2023. Les têtes d’affiche sont connues depuis le 16 février 2023. Le rappeur français Booba fait partie des plus grosses têtes d’affiches. Il sera sur la scène du FEMUA avec l’artiste ivoirien Didi B, membre du label 92i du patron Booba.

Entre autres artistes, il y a Koné Souleymane Kévin Junior dit ‘’Ks Bloom’’, meilleure artiste de Côte Ivoire au Primud 2022, Singuila dit le ‘’Rossignol’’, Safarel Obiang dit ‘’Saf king’’, la chanteuse Roseline Layo, les artistes Ferre Gola et Alesh du Congo, Baaba Maal du Mali et Mourat et les Lions du Burkina Faso qui seront également sur la scène de cette célébration Africaine.

Et pourtant, par le passé, des artistes béninois avaient déjà participé au FEMUA à Abidjan. Pour l’heure, le lead vocal du groupe Magic Système, A’Salfo n’a pas encore pu justifier cette absence du Bénin qui fait couler beaucoup d’encre et de salive.