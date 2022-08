FC Barcelone: la machine Robert Lewandowski est lancée

Auteur d’un doublé, Robert Lewandowski a participé à la large victoire du FC Barcelone sur la pelouse de la Real Sociedad (1-4) ce dimanche soir, à l’occasion de la deuxième journée de Liga. La machine polonaise est prête à marcher sur la Liga cette saison.

Recrue phare du mercato estival du FC Barcelone, Robert Lewandowski avait connu des débuts difficiles en Liga, lors de la première journée contre le Rayo Vallecano. Le polonais était resté muet et son équipe n’avait pu mieux faire qu’un match nul (0-0). Mais ce dimanche, l’ancien attaquant du Bayern Munich s’est réveillé pour aider son équipe a décroché une victoire importante (1-4) sur la pelouse de la Real Sociedad, pour le compte de la deuxième levée du championnat espagnol.

Bien servi, sur un centre de Bladé, Robert Lewandowski ouvrait le score dans cette rencontre dès la 1è minute de jeu. Après l’égalisation des locaux dans la foulée (5è), le goleador polonais attendait la 69è minute pour inscrire son doublé et porté le score du match à 1-3, car Ousmane Dembélé avait redonné l’avantage aux siens (1-2) quelques minutes plus tôt. Lewy va même se transformer en passeur pour Ansu Fati pour le but du 1-4 (79è), qui mettait un terme à la prestation maîtrisée des Catalans surtout en deuxième mi-temps.

Après avoir marché sur la Bundesliga pendant plusieurs années, Robert Lewandowski est bien parti pour faire la même chose en Liga. Les défenseurs du championnat espagnol sont prévenus. Mais le polonais devra lutter avec l’autre star de ce championnat, notamment Karim Benzema. L’international français a inscrit son premier but de la saison dans l’élite espagnole samedi dernier, lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse du Celta Vigo (1-4). Un duel passionnant s’annonce déjà entre les deux goleadors.