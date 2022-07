Euro 2022 (F): l’Angleterre s’impose lors du match d’ouverture

L’Euro féminin 2022 a débuté ce mercredi soir, par une victoire de l’Angleterre contre l’Autriche (1-0) à Old Trafford, l’antre de Manchester United, devant 70 000 spectateurs.

C’est la période du football féminin. Après la CAN 2022, qui se joue actuellement au Maroc, l’Euro 2022 a débuté ce mercredi soir avec l’entrée en lice du groupe A. Pays hôte du tournoi, l’Angleterre disputait logiquement le match d’ouverture contre l’Autriche devant un public impressionnant de 70 000 spectateurs. Et les Lionesses n’ont pas raté leur début dans le tournoi, s’imposant contre leur adversaire sur la plus petite des marges (1-0).

L’unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Bethany Mead sur une splendide passe de Francesca Kirby. Toutefois, il a fallu la VAR pour valider ce but. En effet, à vitesse réelle, il était impossible de savoir si Carina Wenninger, était parvenue à réussir un sauvetage sur sa ligne ou non. Avec cette victoire, l’Angleterre prend provisoirement la tête du groupe A.

La deuxième rencontre de cette poule est prévue ce jeudi soir entre la Norvège et l’Irlande du Nord. L’équipe victorieuse de cette confrontation rejoindrait les Lionesses en tête du groupe. De son côté, l’Angleterre disputera son deuxième match du tournoi le 11 juillet prochain contre les Norvégiennes. Pour rappel, l’Euro féminin 2022 va durer jusqu’au 31 juillet.