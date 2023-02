Equipe de France: un ancien international croit au retour de Varane

Au cours d’un entretien accordé au site Bettingexpert.com, l’ancien international français Mikaël Sylvestre a confié qu’il croyait à un retour de Raphaël Varane en équipe de France.

A la surprise générale, Raphaël Varane a annoncé sa retraite internationale début février à l’âge de 29ans. « Mais le très haut niveau, c’est une machine à laver, on joue tout le temps, on ne s’arrête jamais. On a des calendriers surchargés, on joue non-stop. En ce moment, j’ai l’impression un peu d’étouffer et que le joueur est en train de bouffer l’homme », avait déclaré le défenseur de Manchester United à Canal plus, pour justifier sa décision.

Mais pour l’ancien international tricolore Mikaël Sylvestre Raphaël Varane n’en a pas encore totalement fini avec les Bleus. C’est du moins ce qu’espère l’ancien défenseur, comme il l’a confié lors d’un entretien accordé au site Bettingexpert.com. «J’ai l’espoir qu’il puisse faire son retour à un moment donné, comme Zinédine Zidane. S’il a besoin d’une pause, mentalement et physiquement, c’est quelque chose que nous devons respecter. Faire face aux blessures, cela dépend de votre état physique et mental. Il a failli ne pas participer à la Coupe du monde. Le football international est une machine qui ne s’arrête pas et qui est hyper intense.»

Reste à savoir ce qu’en pense le principal intéressé. Raphaël Varane semble avoir notamment tourné la page de l’équipe de France pour se consacrer uniquement à son club Manchester United désormais.