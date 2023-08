Equipe de France espoirs: les premiers mots de Thierry Henry

Présenté officiellement ce mardi comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France espoirs, Thierry Henry a donné les raisons de son choix.

«Je suis heureux et honoré d’être là. Fier de rechanter la Marseillaise. Je suis bien Français, content de l’être et heureux de reporter le coq. Diriger les espoirs, ce n’est pas facile, les générations changent tous les deux ans, les clubs ont la priorité, les meilleurs montent… et c’est normal», a-t-il d’abord annoncé devant la presse, relayé par Footmercato.

Consultant phare de Prime Video, Thierry Henry était redevenu un chouchou du public français pour ses analyses sur les terrains de Ligue 1. Pourtant, il affirme qu’il n’était pas épanouie et avait envie de retrouver le terrain et la compétition. «Je n’étais pas épanoui. J’aime le terrain, j’attendais une opportunité. J’ai eu d’autres échéances où j’ai appris. Je vais continuer à être consultant, mais pas sur Prime Video. Je voulais coacher, j’ai ce sentiment d’aider. J’étais bien, mais pas épanoui. J’ai pu avoir la chance d’entraîner l’équipe de France, cela ne se refuse pas. Cela a évidemment fait pencher la balance. J’aime travailler avec les jeunes», a-t-il ajouté.

Il poursuit en expliquant son premier objectif avec sa nouvelle équipe: «J’ai du mal à comprendre ce qu’il s’est passé au Japon. Là, ce sont les Jeux Olympiques. Tu ne refuses pas cela, tu ne peux pas refuser cela. Mais il va falloir discuter avec les clubs et les joueurs. Je comprends les positions de chacun. Les Espoirs sont vus comme une «sélection-punition. On va créer un esprit pour que les joueurs soient contents de venir».

Il ajoute: «on n’a pas toujours la même sélection entre deux rassemblements suivants. Ce n’est pas une punition de venir en Espoirs. C’est une sélection qu’il faut honorer, tu représentes quelque chose. Maintenant, cela fait longtemps qu’on n’a pas gagné. C’est qu’il y a un problème et on va essayer de résoudre cela».

Pour finir, Thierry Henry s’est expliqué sur sa présence chez les Bleuets, après une expérience manquée à l’AS Monaco et 28 matches à l’Impact de Montréal, en MLS. «Il y a toujours des doutes, je comprends cette question. Monaco, c’est un peu dur de réussir en deux mois. La question est légitime, il y a toujours des doutes sur un coach ou un joueur. J’ai eu une autre expérience à Montréal où on a réussi à faire les play-offs dans cette situation (du covid). On va tout faire pour être performant», a-t-il lâché. Ce qui est sûr, Henry devra mieux faire sur le banc des Bleuets.

