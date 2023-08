Épidémie de dengue au Tchad : une course contre la montre pour contenir la maladie

Le ministère tchadien de la Santé publique et de la Prévention a confirmé l’apparition d’une épidémie de dengue dans la région d’Abéché, suscitant des inquiétudes alors que la maladie se propage rapidement.

Dans une annonce officielle datée du 7 août 2023, le ministère tchadien de la Santé publique et de la Prévention a confirmé la présence d’une épidémie de dengue dans le district sanitaire d’Abéché, situé dans la province du Ouadaï, à l’est du pays. Les résultats des échantillons prélevés et analysés par le Laboratoire national de biosécurité et des épidémies (LaBiEp) de N’Djaména ont indiqué la présence du virus de la dengue.

Les symptômes courants de la dengue incluent une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. Bien que la plupart des cas soient bénins, la forme grave de la maladie, appelée dengue hémorragique, peut entraîner des complications potentiellement mortelles, y compris un état de choc. Face à cette menace croissante, les autorités tchadiennes ont émis des directives claires pour les résidents et les voyageurs dans les régions touchées.

- Publicité-

« Les habitants et les voyageurs séjournant dans des zones où la dengue est présente doivent prendre des mesures de protection personnelles pour éviter les piqûres de moustiques. Toute personne présentant de la fièvre dans les deux semaines suivant son retour d’une région infectée devrait consulter un professionnel de la santé dès que possible », a déclaré le ministère dans un communiqué.

L’épidémie de dengue à Abéché survient alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que près de la moitié de la population mondiale est exposée au risque d’infection par le virus de la dengue. L’OMS a également noté une augmentation alarmante des cas de dengue au cours des dernières années, avec une multiplication par huit des cas entre 2000 et 2022. Cette tendance souligne l’urgence de renforcer les mesures de prévention et de contrôle de la maladie.