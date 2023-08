« Emma Lohoues a tué … », l’influenceuse ivoirienne au cœur d’une affaire de meurtre

- Publicité-

Après avoir surmonté les difficultés causées par l’affaire du loyer impayé, Emma Lohoues se trouve à présent impliquée dans une affaire de meurtre. Dans une vidéo TikTok, la blogueuse Aya Robert a accusé l’influenceuse ivoirienne d’être responsable d’un meurtre.

A peine sortie de la polémique des loyers impayés, Emma Lohoues fait désormais face à des accusations de meurtre. En effet, la blogueuse ivoirienne résidant en France prétend détenir des dossiers compromettants sur des influenceurs et des blogueurs ivoiriens. Dans une vidéo TikTok, Aya Robert émet de graves accusations à l’encontre de la femme d’affaires, animatrice et actrice ivoirienne Emma Lohoues, affirmant que cette dernière serait responsable de la mort de quelqu’un nommé Giro.

« Emma Lohoues a tué le jeune Giro, Giro travaillait chez Emma Lohoues (…) a-t-elle déclaré en live », TikTok. Emma Lohoues, qui compte des milliers de followers et est très active sur les réseaux sociaux, est connue pour ses activités commerciales et son engagement social. Elle a toujours été impliquée dans des causes humanitaires en Côte d’Ivoire, notamment dans le domaine de l’éducation et de l’autonomisation des femmes.

L’accusation de meurtre a créé une onde de choc dans la communauté des influenceurs ivoiriens et a rapidement fait le tour des médias sociaux. Les fans et les adeptes de l’influenceuse se demandent ce qui aurait pu conduire à de tels événements tragiques.

De son côté, Emma Lohoues n’a pas encore répondu aux accusations. Comme toujours, l’actrice garde l’esprit de la présomption d’innocence et attend le moment opportun pour s’exprimer.

