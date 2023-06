Éliminatoires CAN 2023: un quatuor d’arbitres congolais au sifflet de Bénin-Sénégal

-Publicité-

La CAF a dévoilé les identités des officiels qui vont diriger le match Bénin-Sénégal ce samedi 17 juin, comptant pour la 5è journée des éliminatoires de la CAN U23. Et l’instance africaine a fait appel à quatre arbitres congolais.

C’est le sifflet Jean-Jacques Ndala Ngambo qui sera aux commandes du match Bénin-Sénégal, prévu samedi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. L’arbitre congolais a été désigné par la CAF pour officier cette bataille entre les Lions de la Téranga et les Guépards.

Agé de 36 ans, l’officiel sera assisté dans sa tâche par ses compatriotes Olivier Kabene Safari et Guylain Bongele Ngila, respectivement premier et deuxième assistant. Le quatrième arbitre est également un congolais et a pour nom Yannick Malala Kabanga. Le commissaire de match désigné par la CAF à nom David Koudougou Yameogo. Ces arbitres sont à Cotonou depuis la soirée du mercredi 14 juin 2023.

Arracher la victoire face aux champions d’Afrique en titre

La sélection sénégalaise devrait rallier Cotonou dans la matinée du vendredi 16 juin 2023. Sadio Mané et ses coéquipiers seront dans la soirée, à 20h au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, pour la traditionnelle séance de reconnaissance de la pelouse. Avant le match face aux Guépards béninois, 24 heures plus tard.

Déjà qualifiés et assurés de finir premiers du groupe L, les Lions de la Téranga vont croiser les crampons avec une équipe béninoise, deuxième au classement, à égalité de points avec le Mozambique (3è), dont une victoire face aux champions d’Afrique en titre la rapprocherait de la qualification pour la phase finale qui aura lieu en Côte d’Ivoire.

Certes, une défaite face aux poulains d’Aliou Cissé ne condamnerait pas les Béninois, qui vont jouer leur qualification face au Mozambique en septembre prochain lors de la dernière journée des éliminatoires, mais Brandon Agounon, convoqué pour la première fois en sélection, veut arracher avec ses coéquipiers, les trois points de la victoire face aux Sénégalais.

