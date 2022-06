Egypte : un ancien sélectionneur dégomme Mohamed Salah

L’ancien sélectionneur de l’Egypte, Hassan Shehata, a critiqué le rendement de Mohamed Salah avec les Pharaons, dans une interview donnée à la télévision égyptienne ce lundi.

Emblématique sélectionneur de l’Egypte, avec laquelle il a remporté trois CAN d’affilée (2006, 2008 et 2010), Hassan Shehata est revenu sur les performances de Mohamed Salah avec les Pharaons, dans une interview accordée à la télévision égyptienne Sada El-Balad. Et la légende du pays du Nil n’a pas du tout été tendre avec l’attaquant de Liverpool.

« Nous savons tous que Salah est l’une des stars du monde et pas seulement l’une des stars de l’Egypte. Les récompenses qu’il a remportées et les buts qu’il a marqués lui donnent le droit d’être la meilleure star. Mais techniquement – et je suis désolé de le dire – Salah n’a rien fait avec l’équipe nationale. Il aurait dû faire beaucoup mieux qu’il ne l’a fait. Il doit apporter plus quand il joue pour son pays« , a lâché l’ancien sélectionneur avant de poursuivre.

« C’est vrai [qu’il y a une différence de qualité entre Liverpool et l’Egypte]. Il aurait dû le dire aux officiels ici – même si ce n’est pas lui qui choisit les joueurs – mais il aurait dû dire que les joueurs ici ne sont pas comme les joueurs en Angleterre« . Shehata reconnaît toutefois, que salah ne peut pas tout faire tout seul, et qu’on doit former une équipe solide autour de lui: « Les entraîneurs doivent trouver un moyen de lui ouvrir l’espace. Nous devons trouver des joueurs pour l’aider à apparaître correctement sur le terrain« .

Mohamed Salah a vécu deux gros échecs avec l’Egypte cette année. D’abord en janvier, en échouant en finale de la CAN 2022 contre le Sénégal, avant de se faire éliminer lors des barrages du Mondial 2022, quelques mois plus tard, toujours par les Lions de la Teranga.

