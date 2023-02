Egypte: la liste pour la CAN U20 2023

Le sélectionneur de l’équipe égyptienne des moins de 20 ans, Mahmoud Gaber, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie.

Hôte du tournoi, l’Egypte abrite du 19 février au 11 mars prochain la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans. 12 équipes qualifiées à l’issue des éliminatoires (sauf le pays organisateur) vont prendre part à cette compétition qui se déroulera dans les villes du Caire, Alexandrie et Ismaïlia. Elles sont réparties en trois groupes de quatre équipes.

Pas vernis lors du tirage au sort, les Égyptiens ont hérité du groupe A où figurent le Nigeria (vainqueur de la compétition à 7 reprises, un record), le Sénégal (finaliste de 3 des 4 dernières éditions) et le Mozambique. Une poule sans doute de la mort où les Pharaons vont devoir donner tout ce qu’ils ont pour ne pas sortir prématurément du tournoi qu’ils organisent.

Un gros défi surtout pour le sélectionneur Mahmoud Gaber dont l’avenir sur le banc des U20 égyptiens dépend grandement du parcours de ses jeunes poulains dans cette compétition. Pour cette aventure, le technicien local a fait appel à 26 joueurs dont la plupart évolue dans les plus grands clubs du pays: Al Ahly, Zamalek et Pyramids. Pour rappel, le match d’ouverture de la CAN U20 2023 opposera le pays hôte au Mozambique le 19 février au Cairo International Stadium. Le coup d’envoi de la partie est prévu à 15h (GMT).

La liste complète des joueurs convoqués:

Gardiens de but : Ahmed Nader Al-Sayed – Karim Ahmed Nabil – Mustafa Makhlouf

Défenseurs : Abd al-Rahman Rushdi – Abd al-Rahman Jouda – Omar Fayed – Youssef Shaaban – Ahmed Reda – Iyad al-Asqalani – Islam Abdullah – Karim al-Dabis – Raafat Khalil – Khaled Awad – Mahmoud Ahmed Morsi

Milieux de terrain : Muhammad Fares – Tariq Alaa – Omar Al-Saei – Majed Hani – Muhammad Hamdi – Ahmed Abdel Rahim – Ahmed Nader Hawash – Youssef Al-Azab

Attaquants : Salah Pasha – Ahmed Sharif – Youssef Hassan – Bilal Mazhar