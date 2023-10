Education: le Bénin n’a pas introduit l’homosexualité dans son programme scolaire

La culture de l’homosexualité n’est pas inculquée à nos enfants à l’école. C’est le démenti formel apporté par le Directeur Général de l’INIFRCF, Monsieur Coovi Blaise Djihouéssi en réponse à la rumeur persistante sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques jours, une rumeur persistante sur les réseaux sociaux fait état de l’introduction de l’homosexualité dans le programme scolaire notamment en SVT 5ème. Il n’en n’est rien selon l’institut national d’ingénierie et de renforcement des capacités des Formateurs (lNIFRCF) sous tutelle du Ministère des Enseignements Secondaire, technique et de la formation professionnelle. « La thématique portant sur l’homosexualité n’apparaît nulle part dans les curricula scolaire au Bénin« , rassure le DG INIFRCF.

A l’en croire, dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative « Education à la Santé Sexuelle (ESS) », face à la prolifération des grossesses précoces et non désirés en milieu scolaire, le guide de l’enseignant a été infusé des thématiques de l’ESS dans des disciplines dont celle des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT).

Cependant poursuit-il, aucun rapport de visites de classe concernant ce guide en vigueur depuis 2017 n’a évoqué la situation que décrit Monsieur Thierry Dovonou sur les réseaux sociaux, depuis le vendredi 29 septembre 2023. A la page 5 du guide de l’enseignant de SVT infusé, où la situation d’apprentissage porte sur « reproduction et développement chez les animaux… », le guide recommande l’« adoption de relations interpersonnelles hétérosexuelles saines et considère, à la page 9, l’homosexualité « non conforme à la référence sociale », précise-t-il.

Il martèle que le terme de l’homosexualité a été évoqué, dans ce guide, pour deux raisons : d’une part, pour enseigner, aux apprenants, le contraire du terme de l’hétérosexualité (leçon de vocabulaire) ; d’autre part, pour leur faire observer qu’il « ne fait pas partie de notre culture ».

La gouvernance de l’initiative « Education à la Santé Sexuelle », n’autorise même pas que l’ESS s’écarte de ce qui fait partie de notre culture, insiste Blaise DJIHOUESSI. Il s’étonne davantage que celui qui est à l’avant garde de ces publications sur les réseaux sociaux ait participé à plusieurs ateliers portant sur la thématique de l’Education à la Santé Sexuelle.

« À titre illustratif, il a participé à l’assise nationale sur la mise en œuvre de l’ESS tenue à Princesse Hôtel de Bohicon, dans le département du Zou du 08 au 10 mars 2022… Avant de participer à cette assise, n’a-t-il pas pris connaissance, en tant qu’enseignant des SVT du contenu du guide des SVT infusé élaboré »? s’est il demandé.