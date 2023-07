Economie et politique migratoire: la Tunisie et l’UE signent un « partenariat stratégique »

- Publicité-

Dans une avancée significative, l’Union européenne et la Tunisie ont conclu ce 16 juillet, un accord historique baptisé « partenariat stratégique complet », qui vise à renforcer la coopération dans des domaines clés tels que la lutte contre l’immigration irrégulière, le développement économique et les énergies renouvelables.

La Tunisie, en tant que point de départ pour de nombreux migrants qui cherchent à rejoindre l’Europe en traversant la Méditerranée, est confrontée à des défis migratoires complexes. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, l’Union européenne et la Tunisie ont convenu de renforcer leur coopération en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, tout en accordant une attention particulière à la protection des droits des migrants et à la gestion des flux migratoires de manière sûre et ordonnée.

Outre les questions migratoires, l’accord met également l’accent sur le développement économique de la Tunisie. L’UE s’est engagée à investir dans des projets de développement qui favorisent la croissance économique, la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie pour les Tunisiens. Cette approche vise à renforcer la stabilité sociale et économique du pays, en offrant des perspectives d’avenir aux jeunes et en luttant contre les causes profondes de l’émigration.

Un autre aspect clé de ce partenariat est la promotion des énergies renouvelables. Les deux parties ont exprimé leur volonté de travailler ensemble pour stimuler la transition énergétique en Tunisie, en encourageant l’adoption de sources d’énergie propres et durables. Cette collaboration vise à renforcer la sécurité énergétique de la Tunisie, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser un développement respectueux de l’environnement.