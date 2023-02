Dortmund: coup dur pour Karim Adeyemi

Blessé lors de la victoire du Borussia Dortmund contre le Hertha Berlin (4-1) le weekend dernier, Karim Adeyemi souffre d’une déchirure musculaire. Il sera absent des pelouses pendant au moins trois semaines, a annoncé son le BVB ce lundi.

Gros coup dur pour Karim Adeyemi et le Borussia Dortmund. Alors que l’attaquant allemand montait en puissance dernièrement avec le BVB, il a été stoppé net dans son élan. En effet, quelques minutes après avoir inscrit son sixième but de la saison contre le Hertha (4-1), le joueur de 21 ans a délivré une passe décisive pour Donyell Malen (31e), mais s’est blessé sur l’action et a dû quitter la pelouse. Ce lundi, le Borussia a annoncé, dans un communiqué, que Adeyemi souffrait d’une déchirure musculaire.

“Il ne sera pas disponible pour son équipe pendant environ trois semaines”, précise le club allemand sa publication. Une très mauvaise nouvelle pour celui qui avait été acheté l’été dernier pour 30 M€ au RB Salzbourg. Il devrait ainsi manquer plusieurs matchs de son équipe, notamment la manche retour contre Chelsea en Ligue des champions.

Adeyemi fällt für die nächsten Spiele aus



Karim #Adeyemi hat sich im Spiel #BVBBSC einen Muskelfaserriss zugezogen. Er wird seiner Mannschaft ca. drei Wochen lang nicht zur Verfügung stehen.



Gute Besserung, @karim_adeyemi! 🍀 pic.twitter.com/Vpc1OXgQQP — Borussia Dortmund (@BVB) February 20, 2023

Après des débuts compliqués, Karim Adeyemi s’imposait sous ses nouvelles couleurs depuis le début de l’année 2023. En témoigne son but décisif pour les siens lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea (1-0), suite à un rush solitaire. Il va manquer à son entraîneur Erdin Terzic qui va devoir trouver une solution pour le remplacer.