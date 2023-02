Dj congélateur craque pour cette chanteuse camerounaise à cause de son postérieur

En pleine forme ces derniers jours, Dj congélateur ne cesse de faire parler de lui. Après avoir accusé son ex manager de viol et d’abus sexuel, le jeune artiste fait actuellement le buzz aux côtés d’une chanteuse camerounaise.

La crise qui secoue Manadja confirmé et son ex artiste Dj congélateur depuis un moment, a pris récemment une autre tournure inquiétante. Invité sur le plateau de l’émission Faha Faha diffusée sur la chaîne Ivoire Music TV, Dj Congélateur a accusé son désormais ex-manager, d’abus sexuels.

‘‘Il fait ça chaque jour, moi je vois, il fait ça dans la maison où on dormait, je vois, mais je ne parle pas parce que j’ai peur, parce qu’il va me frapper, et mon c… me brûle on dirait ils m’ont purgé. Il m’a fait ça. Lui-même, il aime garçon, il n’aime pas femme. Moi je vois ça il y a longtemps… Donc ce n’est pas avec un manager comme ça je vais rester », a-t-il expliqué.

Alors que cette déclaration continue de faire des vagues sur les réseaux sociaux, Dj Congélateur est à nouveau au centre de l’attention. Tout a commencé avec une photo publiée en ligne montrant le jeune DJ en train de s’agripper aux fesses de la chanteuse camerounaise Isis Kingue actuellement en séjour à Abidjan. Invité pour danser avec cette dernière, l’auteur du titre « Il y a cailloux dans mes zoreilles » n’a pas du tout voulu mettre fin à cette expérience qu’il a visiblement pris du plaisir à savourer.

Relayée abondamment sur la toile, l’image de Dj congélateur en train tripoter les fesses de la chanteuse a suscité de nombreuses réactions. « Quelle n’est pas la longueur à laquelle certaines célébrités du showbiz ivoirien iront pour créer du buzz… Nous avons déjà vu des situations plus extrêmes », a réagi un internaute.