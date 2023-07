Demande de visa pour la France: voici trois motifs de rejet

- Publicité-

De plus en plus, les demandeurs de visa pour la France se plaignent d’avoir des rejets non justifiés. Au cours d’un entretien accordé à Bip radio, l’ambassadeur de la France près le Bénin a évoqué trois motifs qui peuvent expliquer le refus de visa à un demandeur.

Selon Marc Vizy, trois motifs sont généralement à la base des refus d’octroi du visa pour la France. Première, le diplomate évoque le cas des dossiers incomplets. A l’en croire, beaucoup de demandeurs reçoivent un refus parce-qu’ils soumettent des dossiers incomplets.

Deuxièmement, la France refuse les demandes de visa provenant de gens qui ne prouvent pas suffisamment qu’ils disposent de ressources nécessaires pour faire face au coût de la vie en France. « On ne souhaite pas que puissent venir en France, des gens qui vont y être finalement malheureux, parcequ’ils n’ont pas les ressources pour y vivre convenablement », a déclaré Marc Vizy.

Le troisième motif évoqué se base sur des suspicions. Selon l’ambassadeur, il y a des demandeurs qui ne donnent assez de garantie qu’ils retourneront dans leurs pays à l’expiration du visa. « Il y a des refus qu’on fait parcequ’on a de fortes suspicions que la personne n’a pas l’intention de revenir et qu’il risque de rester en France dans des conditions où on aura du mal à l’accueillir », a-t-il dit.

17 500 demandes de visa enregistrées en 2022

Selon les chiffres communiqués par l’ambassadeur de la France près le Bénin, le Consulat a enregistré 17 500 demandes de visa en 2022. 75% des demandeurs ont obtenu une réponse positive contre 25% ayant obtenu un avis défavorable.