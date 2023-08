Découvrez ces pays africains où l’inflation régresse le plus en 2023

Selon les données publiées par le site Trading Economics, qui dresse un classement des pays d’Afrique où l’inflation a le plus ralenti, cette tendance s’est surtout manifestée au Rwanda, au Ghana et au Burkina Faso.

En effet, le site Trading Economics a annoncé que le Rwanda, le Ghana et le Burkina Faso sont en tête du classement des pays africains qui ont signalé la plus forte baisse d’inflation de janvier à juillet 2023. En sept mois, le taux d’inflation au Rwanda a chuté de 13,8% et s’est retrouvé à 17,3%. De plus, l’inflation au Ghana était de 41,3% en juillet contre 53,6 % en janvier, soit une baisse de 10,5%.

Par ailleurs, le Burkina Faso a connu une déflation de -1,1% en juillet par rapport à une inflation de 8,2 % en janvier, soit une baisse de 9,3 points en sept mois. Quant au Soudan du Sud, elle se situe au bas du classement. Aussi, l’inflation y a diminué de 8,8 %, passant de 14,4 % en janvier à 5,6 % en juillet.

- Publicité-

Par la suite, l’inflation au Botswana a réduit de 9,3 % en juillet par rapport à 9,3 % en janvier. Ensuite, l’Ouganda enregistre une baisse de 6,5 points pour cent, suivie de la Mauritanie (-6,3), de l’île Maurice (-5,9), de l’Éthiopie (-5,1) et du Cap-Vert (-4,8).