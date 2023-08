Décès d’Henri Konan Bédié: Blé Goudé pleure un grand homme d’État

La nation ivoirienne est en état de tristesse après le décès de l’ancien Président Henri Konan Bédié, ce mardi, à l’âge de 89 ans. Depuis l’Europe, Charles Blé Goudé a présenté ses condoléances.

Les personnalités politiques du pays, dont Charles Blé Goudé, ont exprimé leur tristesse et rendu hommage à cet illustre homme d’État dans une publication sur sa page Facebook dans la nuit du mardi 1er août 2023 à la suite de la nouvelle. Le président du Cojep, le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples, a qualifié le décès de Bédié de « perte considérable ».

De plus, il a félicité l’ancien Président pour son parcours professionnel et politique remarquable, mettant en avant son statut d’homme d’État, son humanisme, son amour du travail bien fait, son caractère de bon vivre et son sens de l’humour, qui laisseront un grand vide. « Le doyen de nos Présidents s’en est allé, pendant que nous avions un rendez-vous en suspens. Le président BÉDIÉ nous laisse ainsi orphelins d’une certaine idée de la Côte d’Ivoire qu’il a si bien incarnée« , a déclaré Blé Goudé avec émotion.

Par ailleurs, Charles Blé Goudé a exprimé ses plus sincères condoléances à Madame Henriette Bédié, ses enfants et à toute la famille du défunt Président. Aussi, il a présenté ses plus sincères condoléances à la famille politique d’Henri Konan Bédié, ainsi qu’à tout le peuple ivoirien. « Dans cette douloureuse épreuve, je tiens à vous exprimer ma solidarité, ainsi que celle du COJEP« , a-t-il ajouté.

Notons que le Sphinx de Daoukro a joué un rôle important dans la transition démocratique de la Côte d’Ivoire après la mort du président Félix Houphouët-Boigny en tant que chef d’État de 1993 à 1999.