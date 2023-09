David Silva: « Messi ou Ronaldo ? Non, le meilleur c’est lui »

-Publicité-

L’éternel comparaison entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi continue de faire débat dans le monde du sport. Dernier à évoquer le sujet, l’ancienne gloire de Manchester City et de l’Espagne, David Silva.

Le milieu de terrain légendaire David Silva a récemment pris sa retraite en début de saison, suite à une grave blessure au genou. L’Espagnol, qui a laissé une empreinte indélébile sur le monde du football grâce à ses performances remarquables avec Valence et surtout avec Manchester City, est largement reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de ces dernières années.

Amoureux du beau jeu, David Silva a été interrogé sur le débat entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les deux géants du football de ces deux dernières décennies. Cependant, pour lui, le numéro un indiscutable de cette période n’est ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi.

- Publicité-

« La presse me demande souvent qui est le meilleur entre Messi et Ronaldo, mais pour moi, c’est très clair : Andres Iniesta est le numéro un. Il est capable de réaliser des actions encore plus difficiles sur le terrain. Il est magique avec le ballon et une influence incroyable », a déclaré David Silva dans des propos rapportés par Planet Football.

Cesc Fabregas s’incline devant Iniesta

Iniesta est également unanimement reconnue par ses paires. Même Cesc Fabregas, qui a affronté Iniesta à Arsenal avant de jouer à ses côtés au FC Barcelone, a soutenu les propos de David Silva. « Il est créatif, il porte le ballon, il réalise des passes décisives brillantes, et d’année en année, il devient de plus en plus un buteur et un fournisseur. Il est une immense source de confiance pour nous. Au fil des matchs, on le voit prendre de plus en plus de responsabilité, et en attaque, il est la référence de l’équipe », a-t-il déclaré.

Andres Iniesta laisse donc une empreinte indélébile sur le football mondial. Même s’il n’a jamais remporté le Ballon d’Or, l’Espagnol a accompli quelque chose de plus précieux : gagner le cœur de nombreux fans de football, non seulement grâce à son talent, mais aussi à son humilité.

Articles similaires