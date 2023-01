« Dans la vraie vie, on me court après », Stéphanelle répond aux critiques après « The Bachelor »

Plusieurs semaines après la finale de la téléréalité The Bachelor diffusée sur Canal plus, les candidates continuent de faire parler d’elle. Après les récentes confidences de Nadia sur sa fameuse nuit torride avec Joël, c’est le tour de Stephanelle de revenir sur son expérience.

La première saison de la téléréalité « The Bachelor » dans laquelle Joël Wiliams doit choisir sa compagne parmi 20 candidates, a connu son épilogue depuis le samedi 17 décembre dernier. Un mois après cette émission qui a suscité de nombreuses réactions, les candidates finalistes ne cessent de se confier à chaque fois qu’elles trouvent l’occasion.

Très active sur les réseaux sociaux depuis le clap de fin de la téléréalité, Stéphanelle qui avait alimenté une rumeur de mariage avec Joe Williams a finalement décidé de se confier sur sa proximité avec le Bachelor tout au long des différentes épisodes de l’émission.

« Quand, moi je prenais Joël et que je l’embrassais tout le temps, c’était pas parce que je courais derrière lui, c’était tout simplement parce qu’il fallait que lui, il comprenne que moi, je fais ce que je veux de mon mec… dans la vraie vie, moi on me court après donc, je ne cours pas derrière les gens« , a révélé le mannequin et finaliste de la téléréalité.