Cristiano Ronaldo échappe au pire en Arabie Saoudite (vidéo)

Double passeur décisif lors du succès contre Al Taawon (2-1) vendredi en championnat, Cristiano Ronaldo a échappé à une blessure stupide avant la rencontre, après qu’un supporter a fait irruption à l’échauffement d’avant match des joueurs d’Al Nassr.

Après des débuts mitigés, Cristiano Ronaldo semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière en Arabie Saoudite. Après avoir inscrit un quadruplé face à Al Wehda (4-0), CR7 s’est une nouvelle fois montré décisif lors de la victoire d’Al Nassr contre Al Taawon (2-1) vendredi dernier en Saudi Pro League. Le quintuple Ballon d’Or a notamment délivré deux passes décisives pour permettre à son équipe de décrocher trois points importants. Mais, le portugais aurait pu ne pas participer à cette rencontre.

En effet, alors qu’il s’échauffait avec ses coéquipiers, avant le coup d’envoi du match contre Al Taawon, Cristiano Ronaldo a vu un supporter débouler vers lui pour certainement prendre une photo avec la légende vivante. Seulement, alors qu’il s’approchait de CR7, le fan, poursuivi par des agents de sécurité, a trouvé le moyen de glisser en direction de l’avant-centre et aurait pu tacler et donc blessé gravement le portugais. Ce dernier a dû faire appel à ses réflexes pour éviter le choc de justesse.

Cristiano Ronaldo a donc échappé au pire. Une blessure de la nouvelle star du championnat saoudien serait évidemment mal passée. On imagine que le quintuple Ballon d’Or, à l’avenir, sera peut-être mieux protégé. Ce qui est certain, ’Al Nassr, et plus généralement le championnat saoudien, fera le nécessaire pour éviter que ce genre de scènes ne se reproduisent trop souvent.