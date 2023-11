Crise RDC-Rwanda: Anthony Blinken plaide pour la paix

- Publicité-

Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s’est entretenu avec le président rwandais, Paul Kagame, et le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, au sujet de la situation instable dans la partie est de la RDC.

Par des appels téléphoniques séparés, le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a échangé avec les chefs d’État rwandais et congolais. Au cours des échanges, Anthony Blinken « a plaidé en faveur d’une solution diplomatique aux tensions entre les deux pays et a exhorté chaque partie à prendre des mesures pour désamorcer la situation, y compris le retrait des troupes de la frontière », selon un communiqué du porte-parole du Département d’État, Matthew Miller.

Depuis Kigali, le président Kagame a réitéré le soutien ferme du Rwanda aux processus régionaux visant à instaurer la paix et la stabilité en RDC et dans la région. De son côté, Félix Tshisekedi s’est montré ouvert au dialogue et à un processus sérieux pour le rétablissement de la stabilité dans l’est de son pays.

La RDC accuse, le Rwanda récuse

Le gouvernement de la RDC a régulièrement accusé le Rwanda d’attiser la crise sécuritaire en encourageant les rebelles du M23 dans l’est du pays. Cette allégation est catégoriquement rejetée par Kigali. Le M23, dirigé par des Tutsis, est au cœur de ces accusations. Cependant, le président Kagame a appelé à des actions pour contrer les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe armé hutu qui entretient des liens avec les auteurs du génocide de 1994 au Rwanda.

Les combats entre le M23 et les forces armées de la RDC ont aggravé la situation humanitaire dans la région, entraînant le déplacement de milliers de personnes vers la province du Nord-Kivu, près de la frontière rwandaise. Les affrontements se sont concentrés autour de plusieurs villages, dont Kibumba, Bwiza, Kitshanga et Kwitabi, selon le porte-parole du M23, le major Willy Ngoma.