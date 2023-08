Crise France – Afrique : l’UE envoie une nouvelle mission sur le continent

Bien que les relations entre la France et ses anciennes colonies en Afrique soient actuellement en crise, l’Union européenne aurait l’intention d’envoyer une nouvelle mission militaire en Afrique de l’Ouest.

Selon le journal Welt am Sonntag, l’Union européenne a l’intention de mener une nouvelle opération militaire en Afrique de l’Ouest. De plus, la source affirme qu’il est prévu que le Ghana, le Togo, le Bénin et la Côte d’Ivoire reçoivent un signal de départ à partir de l’automne. Cependant, il n’est pas encore déterminé le nombre de soldats européens qui seront dépêchés dans les pays concernés.

Par ailleurs, en plus de la préparation des opérations antiterroristes, il est également prévu de renforcer les forces de sécurité locales et leur assistance technique. Aussi, le journal rapporte que l’Union européenne a décidé de prendre cette mesure en raison de la peur de renforcer les positions des groupes djihadistes en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

Enfin, l’Union européenne aurait déjà reçu des invitations officielles de la part des gouvernements du Bénin et du Ghana.