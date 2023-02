Création de la force régionale de lutte contre le terrorisme: la CEDEAO note des avancées

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a pris acte, samedi, des avancées du processus de la création d’une force régionale.

Dans son communiqué final dimanche, la CEDEAO a indiqué que des Chefs d’État ont été informés des conclusions de la réunion extraordinaire du Comité des Chefs d’état-major de la défense et des chefs de service de renseignement des États membres dans le but de créer une force régionale de lutte contre le terrorisme et de rétablissement de l’ordre constitutionnel.

Les travaux se sont déroulés à Bissau, en République de Guinée-Bissau, le 19 décembre 2022. « Les Chefs d’État et de gouvernement prennent note des avancées en termes d’efforts visant à mettre en place une force régionale de lutte contre le terrorisme et à prévenir les changements de gouvernement par des voies non constitutionnelles », a précisé le communiqué. À cet effet, la Conférence a instruit le Président de la Commission de mener les concertations sur les perspectives, avec tous les États membres, en particulier ceux qui sont gravement touchés par la situation.

Le Président de la Commission de la CEDEAO a également été instruit d’engager le dialogue avec les États membres en vue d’un accord sur les modalités de mobilisation d’un (1) milliard de dollars des États-Unis représentant le montant des contributions obligatoires aux efforts de lutte contre le terrorisme dans le cadre du plan d’action 2020-2024.

La Conférence a, par la suite, réitéré sa grave préoccupation quant au flux d’armes et de munitions illicites, ainsi que des engins explosifs improvisés et des véhicules aériens sans pilote entrant dans la région, ce qui, selon la CEDEAO, a permis aux extrémistes violents et aux groupes terroristes et autres groupes armés d’accroître leur emprise sur de vastes étendues de territoire et de terroriser les communautés.

Pour finir, la CEDEAO a condamné fermement les entités qui financent et favorisent le terrorisme dans la région et les exhortent à s’abstenir de ces actes ignobles.