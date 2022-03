Covid-19: situation sous contrôle, le Bénin lève plusieurs restrictions sanitaires

Le gouvernement exhorte les uns et les autres à maintenir les efforts « en vue d’atteindre un fort taux de vaccination au plan national ». Les responsables à divers niveaux, aussi bien du secteur public que du privé, sont appelés à se faire vacciner et à recommander la vaccination à leurs agents.

En ce qui concerne les voyageurs, les autorités béninoises rappellent que « l’entrée sur le territoire béninois, aussi bien par les frontières terrestres, aériennes que maritimes, est assujettie à la présentation d’un test PCR négatif datant de 5 jours au plus ou d’un TDR antigénique négatif de 72h au plus ». Les voyageurs qui prennent départ du Bénin, sont quant à eux, invités à se conformer aux exigences des pays de destinations.

Selon le compte rendu du Conseil, « depuis plusieurs semaines, la situation de la pandémie dans notre pays permet d’observer une tendance à la baisse des cas de contamination, y compris les cas graves ». Au regarde de cette avancée positive, le gouvernement a jugé bon de « procéder à un allègement des mesures préventives et restrictives en vigueur afin notamment de relancer les activités économiques, culturelles et sociales ». A cet effet, les mesures suivantes sont levées :

