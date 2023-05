Courtois: « En Europe, il y a plus de respect pour Vinicius et le Real »

-Publicité-

Dans un entretien accordé à Movistar Plus, Thibaut Courtois est revenu sur la situation de son coéquipier Vinicius Jr, qui subit beaucoup de fautes dangereuses en Liga. Le portier belge estime que le brésilien et le Real Madrid sont plus respectés en Europe qu’en Espagne.

Cette saison, Vinicius est le cauchemar des défenses en Liga. Rapide, très à l’aise techniquement et possédant une vista hors du commun, le prodige brésilien humilie ses vis à vis sans trop de peine. Pour arrêter, les adversaires du Real Madrid multiplient les fautes, parfois très dangereuses, sous les yeux des arbitres qui sanctionnent plus l’Auriverde que ceux qui les lui donnent des coups.

Interrogé par Movistar Plus sur le traitement réservé à son coéquipier dans le championnat espagnol et l’inaction des arbitres, Thibaut Courtois a donné un avis tranché. « Je pense qu’en Europe, les choses sont différentes. Je pense qu’en Europe il y a plus de respect pour Vini et le Real Madrid« , a déclaré le portier belge, relayé par Real France. « Contre Chelsea, aucun problème, contre Liverpool, aucun problème non plus. Et pourtant ce sont aussi des adversaires difficiles car en Angleterre, ils se donnent aussi des coups« .

Thibaut Courtois constate que les questions autour des fautes graves contre Vinicius ne sont jamais posées sérieusement ou qu’elles sont traitées avec légèreté. Malgré cela, le gardien belge a une grande confiance en son coéquipier Vinicius et espère qu’il pourra répondre à ses détracteurs sur le terrain, comme il le fait actuellement. Il souligne également que Vini a considérablement progressé depuis son arrivée au Real Madrid il y a 5 ans et qu’il continuera à marquer des buts et à faire des passes décisives pour faire taire les critiques.

