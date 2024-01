Coupe du Roi: le Barça écarte Unionista et file en quart de finale

-Publicité-

Le Barça a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Roi après sa victoire face à l’Unionista (3-1) ce jeudi soir.

Le Barça va disputer les quarts de finale de la Coupe du Roi. Les Blaugranas ont validé leur billet pour le tour suivant après leur victoire contre Unionistes Salamanca, ce jeudi soir. Contre le club de troisième division espagnol, les Culés se sont imposés sur le score de 3-1.

Du même Pays:

Menés à la demi-heure de jeu sur une superbe réalisation de Varo Gomez, les hommes de Xavi Hernandez vont longtemps galéré avant d’arracher l’égalisation avant la pause. Un but signé Ferran Torres à la 44è minute.

Libérés, les Barcelonais vont dérouler au retour des vestiaires. Aidés sans doute par les changements opérés, les Catalans ont repris l’avantage grâce à un but de Jules Koundé à l’heure de jeu. Et quatre minutes plus tard, Alejandro Baldé sur un exploit personnel va sceller la victoire des siens. Le Barça se qualifie donc pour les quarts de finale.