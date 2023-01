Coupe du Monde des Clubs 2022: le programme complet des matchs

Découvrez le programme des rencontres de la Coupe du Monde des Clubs 2022. Le tournoi se tiendra au mois de février au Maroc.

La FIFA a procédé ce vendredi au Maroc au tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs 2022. Un tirage qui a donné le champion d’Afrique en titre, Al-Ahly à Auckland City FC en ouverture. Vainqueurs respectivement de la Ligue des champions européennes et de la Copa Libertadores, le Real Madrid et le club brésilien de Flamengo entreront sur scène à partir des demi-finales.

Après le tirage au sort, la FIFA a dévoilé le programme complet de la compétition. Al Ahly défiera Auckland City le 1er février, tandis que le vainqueur de ce premier tour validera son ticket pour la phase suivante contre Sounders de Seattle le 4 février.

Le même jour, on assistera au choc entre les marocains de Wydad Casablanca et le club saoudien d’Al Hilal. Les demi-finales s’ouvriront le 7 février avec Flamengo contre le vainqueur de Wydad Casablanca-Al Hilal, et le 8 février avec en affiche le Real Madrid qui sera opposé à l’autre équipe sortie victorieuse des quarts de finale.

Le programme complet de la compétition:

01 février :

Al Ahly (Egypte) Vs Auckland City (Nouvelle-Zélande)

Quarts de finale :

04 février :

Sounders de Seattle (Etats-Unis) Vs Vainqueur (Al Ahly – Auckland City)

Wydad Casablanca (Maroc) Vs Al Hilal (Arabie Saoudite)

Demi-finales :

07 février :

Flamengo (Brésil) Vs Vainqueur (Wydad Casablanca-Al Hilal)

08 février :

Real Madrid (Espagne) Vs Vainqueur [Sounders de Seattle Vs Vainqueur (Al Ahly – Auckland City)]

Samedi 11 février :

Match pour la 3ème place :

Perdant demi-finale 1 Vs Perdant demi-finale 2

11 février :

Finale :

Vainqueur demi-finale 1 Vs Vainqueur demi-finale 2