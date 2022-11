Coupe du monde 2022: le programme complet de la compétition

La 22è édition de la Coupe du monde débute ce dimanche 20 novembre au Qatar. Retrouvez ici, le programme complet de la compétition.

Dimanche prochain, le coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 sera donné. Les 32 meilleures nations du monde vont croiser les crampons pendant 28 jours avec comme but ultime de soulever le trophée le plus convoité du football. En ouverture de cette fête mondiale du ballon rond, un duel intéressant entre le Qatar et l’Equateur est au programme dans le groupe A le 20 novembre.

En raison du décalage horaire avec le pays hôte, les matchs ne seront pas trop tardifs: 11h ( seulement pour la première semaine), 14h, 17h et 20h (horaire en GMT +1). Pour rappel, la finale de la compétition est prévue pour le 18 décembre.

Le programme complet du Mondial 2022 (GMT+1)

Dimanche 20 novembre 2022

Qatar – Equateur (17h)

Groupe A – 1e journée

Lundi 21 novembre

Angleterre – Iran (14h)

Groupe B – 1e journée

Sénégal – Pays-Bas (17h)

Groupe A – 1e journée

Etats-Unis – Pays de Galles (20h)

Groupe B – 1e journée

Mardi 22 novembre

Argentine – Arabie Saoudite (11h)

Groupe C – 1e journée

Danemark – Tunisie (14h)

Groupe D – 1e journée

Mexique – Pologne (17h)

Groupe C – 1e journée

France – Australie (20h)

Groupe D – 1e journée

Mercredi 23 novembre

Maroc – Croatie (11h)

Groupe F – 1e journée

Allemagne – Japon (14h)

Groupe E – 1e journée

Espagne – Costa Rica (17h)

Groupe E – 1e journée

Belgique – Canada (20h)

Groupe F – 1e journée

Jeudi 24 novembre

Suisse – Cameroun (11h)

Groupe G – 1e journée

Uruguay – Corée du Sud (14h)

Groupe H – 1e journée

Portugal – Ghana (17h)

Groupe H – 1e journée

Brésil – Serbie (20h)

Groupe G – 1e journée

Vendredi 25 novembre

Pays de Galles – Iran (11h)

Groupe B – 2e journée

Qatar – Sénégal (14h)

Groupe A – 2e journée

Pays-Bas – Équateur

Groupe A – 2e journée

Angleterre – Etats-Unis

Groupe B – 2e journée

Samedi 26 novembre

Tunisie – Australie (11h)

Groupe E – 2e journée

Pologne – Arabie Saoudite (14h)

Groupe C – 2e journée

France – Danemark (17h)

Groupe D – 2e journée

Argentine – Mexique (20h)

Groupe C – 2e journée

Dimanche 27 novembre

Japon – Costa Rica (11h)

Groupe E – 2e journée

Belgique – Maroc (14h)

Groupe F – 2e journée

Croatie – Canada (17h)

Groupe F – 2e journée

Espagne – Allemagne (20h)

Groupe E – 2e journée

Lundi 28 novembre

Cameroun – Serbie (11h)

Groupe G – 2e journée

Corée du Sud – Ghana (14h)

Groupe H – 2e journée

Brésil – Suisse (17h)

Groupe G – 2e journée

Portugal – Uruguay (20h)

Groupe H – 2e journée

Mardi 29 novembre

Equateur – Sénégal (16h)

Groupe A – 3e journée

Pays-Bas – Qatar (16h)

Groupe A – 3e journée

Pays de Galles – Angleterre (20h)

Groupe B – 3e journée

Iran – Etats-Unis

Groupe B – 3e journée

Mercredi 30 novembre

Australie – Danemark (16h)

Groupe D – 3e journée

Tunisie – France (16h)

Groupe D – 3e journée

Pologne – Argentine (20h)

Groupe C – 3e journée

Arabie Saoudite – Mexique (20h)

Groupe C – 3e journée

Jeudi 1er décembre

Croatie – Belgique (16h)

Groupe F – 3e journée

Canada – Maroc (16h)

Groupe F – 3e journée

Japon – Espagne (20h)

Groupe E – 3e journée

Costa Rica – Allemagne (20h)

Groupe E – 3e journée

Vendredi 2 décembre

Corée du Sud – Portugal (16h)

Groupe H – 3e journée

Ghana – Uruguay (16h)

Groupe H – 3e journée

Cameroun – Brésil (20h)

Groupe G – 3e journée

Serbie – Suisse (20h)

Groupe G -3e journée

Samedi 3 décembre

1er Groupe A – 2e Groupe B (16h)

Huitième de finale 1

1er Groupe C – 2e Groupe D 20h)

Huitième de finale 2

Dimanche 4 décembre

1er Groupe C – 2e Groupe D

Huitième de finale 3

1er Groupe B – 2e Groupe A

Huitième de finale 4

Lundi 5 décembre

1er Groupe E – 2e Groupe F

Huitième de finale 5

1er Groupe G – 2e Groupe H

Huitième de finale 6

Mardi 6 décembre

1er Groupe F – 2e Groupe E

Huitième de finale 7

1er Groupe H – 2e Groupe G

Huitième de finale 8

Vendredi 9 décembre

1E ou 2F – 1G ou 2H (16h)

Quart de finale 1

1A ou 2B – 1C ou 2D (20h)

Quart de finale 2

Samedi 10 décembre

1F ou 2E – 1H ou 2G (16h)

Quart de finale 3

1B ou 2A – 1D ou 2C (20h)

Quart de finale 4

Mardi 13 décembre

Vainqueur Q1 – Vainqueur Q2 (20h)

Demi-finale 1

Mercredi 14 décembre

Vainqueur Q3 – Vainqueur Q4 (20h)

Demi-finale 2

Samedi 17 décembre

Perdant DM1 – Perdant DM2 (16h)

Match pour la 3e place

Dimanche 18 décembre

Vainqueur DM1 – Vainqueur DM2 (16h)