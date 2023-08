Coup d’Etat au Niger: la délégation dépêchée par le général Tiani déjà au Mali

Le général Salifou Mody, figure-clé de la junte qui a renversé le gouvernement au Niger le 26 juillet, est arrivé à Bamako ce 02 août 2023 à la tête d’une délégation. Cette visite vise à rencontrer les autorités maliennes, marquant une étape importante dans les relations entre les deux pays voisins.

Les raisons spécifiques de cette visite n’ont pas encore été divulguées publiquement, mais elle revêt une signification particulière compte tenu du contexte politique dans la région. Le Niger et le Mali partagent une frontière commune et sont confrontés à des défis sécuritaires similaires, notamment la lutte contre les groupes terroristes et les mouvements armés dans la zone sahélienne.

Depuis le coup d’État au Niger, la communauté internationale surveille de près les développements dans le pays. La visite du général Salifou Mody à Bamako pourrait être l’occasion de discuter de questions de sécurité régionale, de coopération bilatérale et de la situation politique dans la région ouest-africaine.