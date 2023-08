Coup d’État au Niger : la CEDEAO met sa menace à exécution, les chefs d’Etat-major à Accra

Ce samedi 12 août 2023, les chefs d’états-majors de la CEDEAO seront réunis à Accra, au Ghana, pour l’activation d’une intervention militaire au Niger.

À la suite de son sommet extraordinaire à Abuja, l’organisation sous-régionale a annoncé jeudi l’activation et le déploiement de sa force en attente d’une éventuelle intervention militaire au Niger. Le jour suivant le sommet, les mesures à prendre sont déjà en place.

Selon RFI, les dirigeants des pays membres de la CEDEAO sont appelés à se réunir ce samedi à Accra, la capitale du Ghana. Le conclave a pour but de mettre en place la force en attente pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger.

Autrement, les cadres de l’armée ouest-africaine détermineront clairement les lignes directrices de l’opération et mobiliseront les ressources matérielles, logistiques et humaines nécessaires. « Après la stratégie, la logistique (et) on procédera aux derniers réglages, notamment l’éventuel calendrier », a affirmé le confrère Serge Daniel.

Notons que la réunion a été convoquée en réponse à la déclaration du président ivoirien, Alassane Ouattara, déterminé à réinstaller le président Mohamed Bazoum au pouvoir.