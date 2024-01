Côte d’ivoire vs Guinée-Bissau: un sifflet égyptien aux commandes

-Publicité-

L’arbitre égyptien Amin Mohamed Omar va officier le match entre la Côte d’ivoire et la Guinée-Bissau ce samedi soir en ouverture de la CAN 2023, a annoncé la CAF.

On connait désormais l’identité de l’arbitre du premier match de la CAN 2023. Il s’agit du sifflet égyptien Amin Mohamed Omar. L’homme de 39 ans va en effet officier la rencontre entre la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau, comptant pour la première journée du groupe A.

L’Egyptien sera épaulé par ses compatriotes Mahmoud Ahmed Kamel et Ahmed Hossam Taha. L’arbitre VAR du match est également égyptien et a pour nom Mahmoud Elbana. Arbitre international FIFA, Amin Mohamed Omar est l’un des expérimentés sur le continent dans ce métier. Il avait officié lors de la Coupe du monde U17 au Brésil en 2019.

Pour rappel, le match entre la Côte d’Ivoire et la Guinée Bissau est prévu à 20h00 GMT au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.