Côte d’Ivoire: une affaire de robes vertes divise Mauricette Aholia et Manadja Confirmé

Mauricette Aholia était l’invitée de l’émission Peopl’Emik de la 3 du lundi 15 mai 2023 où elle a dévoilé les vraies raisons de sa séparation avec Manadja Confirmé.

Contrairement a Manadja Confirmé qui justifiait sa séparation avec Mauricette Aholia par son statut de femme, cette dernière a révélé la pomme de discorde lundi dernier. D’après Mauricette Aholia, tout est parti d’une affaire de robe verte née de sa rencontre avec le pasteur Camile Makosso.

Sur le plateau de Peopl’Emik, Mauricette Aholia a reconnu avoir été le manager de Manadja Confirmé. « Je n’ai touché aucune part des nombreux dons qu’il a reçus. Manadja Confirmé ne m’a offert que 4 robes de couleur verte. Les gens disent que c’est parce que j’ai rencontré Makosso que j’ai décidé de ne plus cheminer avec Manadja Confirmé. Or, ce n’est pas vrai. Le général m’a remis 160 mille FCFA pour que je fasse un don aux enfants de notre quartier. Lorsque j’ai présenté l’argent à Manadja Confirmé, il m’a dit de m’en servir pour me payer des robes et d’arrêter de le fatiguer, ce que j’ai refusé », a expliqué Mauricette Aholia.

Une affaire de robes vertes

Mauricette Aholia a révélé avoir été abandonnée sous un chaud soleil le 14 février 2023 alors qu’elle avait été invitée par son ex artiste. « Il m’a dit de le rencontrer à un endroit. Lorsque je suis arrivée sur les lieux, je l’ai appelé, mais c’est son garde du corps qui a décroché. Ils m’ont laissé sous le soleil, alors j’ai décidé d’aller faire les dons en attendant. Durant la cérémonie, j’ai lancé un direct pour que les internautes aient un regard sur ce qui se passe ».

A l’en croire, c’est en commentaire de son direct que Manadja Confirmé a exprimé sa colère contre elle en lui reprochant d’avoir fait une activité isolée. « J’ai fait le don en mon nom, parce que c’était mon projet. Ce qui a créé la mésentente, c’est le fait que je n’ai pas payé des robes comme il me l’avait suggéré. Et je l’ai appelé, mais il n’a pas daigné décrocher. Après, il m’a fait comprendre qu’il ne veut plus de moi en tant que manager et qu’il veut que ce soit un homme qui l’accompagne désormais’’, a-t-elle indiqué.

Et pourtant, il y a quelques semaines, Manadja Confirmé était monté au créneau pour donner les vraies raisons de sa séparation avec Mauricette Aholia. « Moi je ne suis pas un ingrat…ce n’est pas comme ça que mes parents m’ont appris… », a déclaré Manadja Confirmé qui soutenait qu’il fait des activités nocturnes qu’une femme ne peut pleinement assumer. « …Elle est toujours dans mon staff’’, avait-il rassuré en précisant que Mauricette Aholia était sa « sœur« .

