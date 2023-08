Côte d’Ivoire : un homme de Dieu avait annoncé la mort de Bédié (vidéo)

Dans une vidéo devenue virale, un homme de Dieu avait annoncé la mort du président du PDCI-RDA et ancien chef d’État ivoirien, Henri Konan Bédié.

Après l’annonce du décès de Henri Konan Bédié, qui s’est produit le mardi 1er août 2023 à la Policlinique internationale Sainte-Marie (Pisam) de Cocody, une vidéo d’un homme de Dieu s’est répandu sur la toile.

Dans cette vidéo, l’homme de Dieu appelé Papa Elie Padah informe lors d’une prédication un deuil au sein du parti PDCI-RDA. « Je vais vous dire ceci, vous allez avoir un signe et ce signe va venir du PDCI-RDA. « a-t-il déclaré.

Henri Konan Bédié, portrait du sphinx de Daoukro

Henri Konan Bédié est un homme politique ivoirien qui a eu un impact significatif sur l’histoire politique du pays. Né le 5 mai 1934 à Dadiékro, dans la région de Daoukro, il a connu une carrière politique remarquable qui l’a amené à occuper des postes importants dans son pays.

En 1954, après avoir terminé son baccalauréat en Côte d’Ivoire, il continue ses études en France et réussit à obtenir un diplôme en Sciences économiques et sociales à l’Université de Paris. En 1969, il a soutenu une thèse de doctorat d’État en sciences économiques. Après son arrivée en Côte d’Ivoire, il a rapidement commencé à travailler dans le monde politique au côté du président Félix Houphouët-Boigny, qui a été le fondateur de l’indépendance ivoirienne.

En 1958, Henri Konan Bédié prend la direction de la Caisse de Prévoyance sociale et des Prestations familiales et joue un rôle important dans la mise en place du système de sécurité sociale en Afrique du Sud. Le Président Félix Houphouët-Boigny est impressionné par son travail.

Ensuite, il est désigné comme le premier représentant de la Côte d’Ivoire indépendante aux États-Unis et au Canada. Il garantit la représentation internationale de l’Ivoire et travaille à renforcer les liens économiques et financiers avec le continent nord-américain. En outre, il organise la visite d’État de Houphouët aux États-Unis en compagnie de John Kennedy en 1963.

En 1990, Henri Konan Bédié a assumé le poste de président de l’Assemblée nationale et a poursuivi son mandat après la mort de Félix Houphouët-Boigny en 1993. En 1995, il remporte la victoire en tant que président de la République. Au cours de son mandat présidentiel, il y a eu une certaine stabilité économique et politique, mais il a également été critiqué pour son style de gouvernance et pour sa gestion des tensions ethniques et politiques dans le pays.

En 1999, le général Robert Guéï a organisé un coup d’État militaire pour renverser Henri Konan Bédié. Après le coup d’État, Bédié a passé plusieurs années en exil en France. Néanmoins, il est retourné en Côte d’Ivoire en 2001 et a pris part de manière active à la vie politique nationale.

Ensuite, Bédié a joué un rôle important dans l’opposition ivoirienne et a tenté plusieurs fois de se présenter aux élections présidentielles. En 2010, il a formé une coalition pour soutenir Alassane Ouattara lors des élections. Finalement, cette aide a joué un rôle dans l’arrivée au pouvoir d’Alassane Ouattara. Enfin, il décède à l’approche des élections municipales et régionales.