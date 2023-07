Côte d’Ivoire: Tiémoko Meyliet Kone en Guinée-Bissau, ce que l’on sait

- Publicité-

Le Vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet KONE se trouve en Guinée-Bissau, où il représente le chef de l’État, Alassane Ouattara selon la Présidence de Côte d’Ivoire. “À l’ordre du jour de la réunion de l’UEMOA, il est inscrit l’examen de plusieurs dossiers, notamment le processus d’élaboration de la vision prospective de l’Union à l’horizon 2040″, selon le communiqué.

Le 63e sommet de la CEDEAO « sera marqué par des enjeux tels que l’évaluation des processus de transformation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso en vue du retour à l’ordre constitutionnel en 2024, la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et l’élection du nouveau président actuel de l’organisation civile ». Le communiqué précise que Tiémoko Meyliet Koné a rencontré le président du Niger, Mohamed Bazoum, avant de commencer les travaux de la réunion extraordinaire de l’UEMOA.

La précédente réunion ordinaire à Abuja le 2 décembre 2022 a entériné les rapports des médiateurs et passé en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mécanismes de transition politique dans ces pays. Elle a noté l’engagement des autorités de transition burkinabé au plan de transition de 24 mois déjà convenu avec la CEDEAO, qui devrait aboutir à la tenue d’élections en juillet 2024 dans un climat sécuritaire amélioré, au Mali, le processus se poursuit avec un mécanisme multilatéral impliquant le gouvernement, la CEDEAO, l’UA, l’ONU et le médiateur de la CEDEAO pour respecter également l’échéance de transition de 2024. Quant à la Guinée, un plan de transition consolidé de 24 mois, qui commencera immédiatement, permettra plus de visibilité au processus démocratique à la fin de la transition en 2025.

La CEDEAO a souhaité accompagner ces pays avec les moyens matériels, financiers et techniques nécessaires en instaurant des dialogues inclusifs tout en garantissant la sécurité et la liberté de tous les participants. Le succès de ces opérations conduira à un retour dans les instances décisionnelles de l’organisation dans ces trois pays.

Face à la détérioration de la situation sécuritaire régionale causée par la recrudescence et la propagation des attentats terroristes et leurs conséquences humanitaires, la 62ème Conférence a également souligné l’urgence d’accélérer la mise en œuvre du Plan d’action prioritaire 2020-2024 de la CEDEAO pour éradiquer le terrorisme, en particulier en améliorant la mobilisation des ressources et en renforçant les capacités opérationnelles et logistiques de la région. En marge du sommet de la CEDEAO, Mohamed BAZOUM, l’actuel président de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement (CCEG) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), conduira une réunion extraordinaire de l’organisation prévue ce samedi 8, 2023 à Bissau.