Côte d’Ivoire : le pays confronté à une nouvelle épidémie de dengue

La Côte d’Ivoire fait face à une épidémie alarmante de dengue, une maladie virale transmise par les moustiques.

Selon un communiqué du dernier Bulletin Epidémiologique, plusieurs communes dont Abidjan, Cocody, Bingerville, Adjamé, Plateau et Attécoubé ont signalé des cas de cette infection. Il y a actuellement 351 cas suspects, dont 31 ont été confirmés.

En effet, la dengue est une maladie grave de type grippal, qui se manifeste par une forte fièvre, des courbatures, des céphalées et une asthénie. Elle est transmise par la piqûre du moustique Aédes Aegypt, reconnaissable à ses taches blanches. En fait, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) décrit la dengue comme l’une des maladies virales les plus alarmantes à propagation rapide dans les régions tropicales et subtropicales.

Face à cette situation critique, la Direction Générale de la Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire (SODECI) a annoncé des mesures urgentes pour protéger la santé de ses employés et de leurs familles. La Sous-Direction de la Médecine du Travail a mis en place des mesures de prévention dont la sensibilisation à l’importance et l’élimination des gîtes larvaires dans l’environnement.

Des campagnes de démoustication et de désinfection ont également été lancées dans les zones à haut risque. Tous les salariés de la Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire sont encouragés à rester vigilants et à agir pour protéger la santé de leurs familles, notamment dans le contexte actuel, déjà mis en évidence par la pandémie de Covid-19.

Notons que depuis 1998, la Côte d’Ivoire connaît des épidémies récurrentes de dengue et de dengue hémorragique, avec une fréquence et une diffusion géographique accrues du virus et de ses moustiques vecteurs.