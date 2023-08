Côte d’Ivoire: le groupe musical Aboutou Roots dévoile son nouvel album

- Advertisement -

Lors d’une soirée de dédicace à Abidjan-Marcory, le groupe musical Aboutou roots a présenté son nouvel album intitulé « Il est l’heure ».

Selon Angelo Papa, le chanteur principal du groupe, l’album, qui contient 10 chansons, se concentre sur le thème de la réconciliation nationale et vise à promouvoir le style musical « Youssoumba », qui vient du littoral ouest de la Côte d’Ivoire. De plus, il a encouragé les gens à adopter ce nouvel album qui vise à promouvoir la musique et la culture ivoirienne dans le monde.

Kouriol Yao, le producteur du groupe, a souligné que la Côte d’Ivoire est le centre de la musique ivoirienne, avec un grand nombre de talents et de valeurs à encourager et à accompagner. « Aujourd’hui, c’est une fierté pour la Côte d’Ivoire que le zouglou soit une identité culturelle pour le pays, on va faire autant pour le Youssoumba, parce que tout Ivoirien et même tout Africain se retrouve dans cette musique », a-t-il affirmé.

Notons que dans les mois à venir, un festival appelé « la fête de la côtière » est prévu pour promouvoir le « Youssoumba ».

