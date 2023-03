Côte d’Ivoire: le beau geste des Éléphants à Sébastien Haller

De retour en sélection après sa longue pause due à son cancer des testicules, Sébastien Haller a été chaleureusement accueilli par ses coéquipiers qui sont en regroupement, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023.

Victime d’un cancer des testicules qui l’a éloigné des compétitions durant près de huit mois, Sébastien Haller retrouve la sélection ivoirienne. L’attaquant de Dortmund est convoqué pour la double confrontation face aux Comores, les 24 et 28 mars prochain, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Un retour honoré par ses coéquipiers, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, le sélectionneur Jean-Louis Gasset, ainsi que tout le personnel technique. Ces derniers ont offert à Haller un maillot dédicacé et signé par l’ensemble de l’équipe, en reconnaissance de son courage et de sa résilience exemplaire.

Un Sébastien Haller reconnaissant et très engagé

« Les épreuves, comme celles vécues par Sébastien, doivent nous amener à comprendre que dans la vie, rien n’est acquis. Et le courage, la volonté, la capacité, d’aller chercher dans ses tripes pour revenir comme Sébastien l’a fait, doivent nous inspirer plus, même nous qui sommes vieux. Dans la vie, rien n’est acquis et il faut avoir beaucoup d’humilité, beaucoup de foi, beaucoup de détermination. Sébastien a manqué à tout le monde ici et le fait de le revoir aujourd’hui parmi nous, dans la forme où il est, on doit d’abord rendre grâce au Seigneur. C’est la première des choses que nous disons : merci au Seigneur», a déclaré Yacine Idriss Diallo au moment de remettre le maillot au joueur.

Visiblement ému par ce geste, Sébastien Haller a exprimé sa gratitude à tous les membres de l’équipe pour leur soutien indéfectible durant sa convalescence. Il a également souligné l’importance de l’exemple qu’il représente pour tous ceux qui ont vécu des situations difficiles, et a affirmé son engagement envers l’équipe nationale pour atteindre ses objectifs.