Côte d’Ivoire : la nouvelle présidente du Conseil Constitutionnel a prêté serment

Chantal Nanaba, nommée par décret présidentiel du 9 mai 2023, la nouvelle Présidente du Conseil Constitutionnel, a prêté serment devant le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, ce lundi 17 juillet 2023, à la Salle des Pas Perdus au Palais Présidentiel d’Abidjan-Plateau.

La main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée, la toute nouvelle présidente du Conseil constitutionnel a prononcé la formule sacramentelle ainsi : « Je m’engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution. À garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridique, politique, économique et social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel ».

Chantal Namaba devient la première femme à la tête du Conseil constitutionnel et la deuxième présidente du Conseil constitutionnel de la troisième République ivoirienne. Aussi, elle est Magistrate Hors Hiérarchie, Groupe A échelon unique. Notons, qu’elle a est nommée Présidente du Conseil Constitutionnel pour une durée de six (06) ans et cette nomination prend effet à compter du 21 juillet 2023.

