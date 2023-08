Côte d’Ivoire: Franck Kessié vole au secours de Daniel Yeboah, tombé dans la misère totale

Franck Kessié n’est pas non plus resté insensible à la situation de l’ancien international ivoirien Daniel Yeboah, qui vit dans la misère totale. A travers sa fondation, le milieu de terrain du Barça a volé au secours de l’ex-gardien de but des Eléphants.

Ancien footballeur ivoirien, Daniel Yeboah est au centre de toutes les discussions sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Des images poignantes circulent en ligne, dévoilant un homme déchu, miné par la dépression, son corps affaibli et son visage marqué par un état préoccupant. Sa situation précaire provoque une vague d’alertes et d’appels à l’aide de la population ivoirienne, activée sur les plateformes numériques.

À 38 ans, Daniel Yeboah a été un pilier des Eléphants de Côte d’Ivoire, portant le maillot national à 11 reprises et participant à deux finales de la Coupe d’Afrique des Nations en 2012 et 2013. Il a également représenté son pays à la Coupe du Monde 2010.

Le cœur touché par le sort de son aîné, Franck Kessié a décidé d’agir concrètement par le biais de sa fondation. Les représentants de sa fondation ont rendu visite à Daniel Yeboah et lui ont fourni des vivres et d’autres produits essentiels pour l’aider dans sa situation difficile. « La fondation a lancé une chaîne de solidarité autour de Yeboah Daniel en situation difficile, en collaboration avec les associations de footballeurs en activité et anciens footballeurs (AFI). Depuis la disparition de ses parents, sa vie a basculé. Il est en proie à la dépression », a expliqué Eric Bedy, le Directeur Général de la Fondation Franck Kessié.

C’est grâce à une vidéo devenue virale sur la toile que les Ivoiriens ont pris conscience de la détresse de leur ancien gardien de but. En proie à une situation précaire depuis maintenant trois ans, Daniel Yeboah vit dans un taudis à Abidjan, dépourvu d’eau et d’électricité, chargé de regrets. « Pour nous, joueurs professionnels, signer un contrat et obtenir une prime de signature sont des priorités. Cela aurait pu changer ma vie dans laquelle je suis plongé actuellement. Ma famille, qui comptait sur moi, me regarde, et ce fardeau me pèse énormément », avait déclaré l’ancien joueur de l’ASEC Mimosas.

La solidarité envers Daniel Yeboah démontre la force des réseaux sociaux dans la mobilisation citoyenne et l’engagement des personnalités influentes comme Franck Kessié, qui met en œuvre leurs moyens pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Toutefois, cette histoire révèle également les difficultés auxquelles peuvent être confrontés certains anciens sportifs de haut niveau après leur carrière, appelant à une plus grande prise de conscience sur l’accompagnement des athlètes une fois leur gloire sportive révolue.