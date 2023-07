Côte d’Ivoire : Fatoumata M’Balou Sanogo nommée directrice générale de PETROCI

- Publicité-

Ce mardi 18 juillet 2023, Fatoumata M’Balou Sanogo, ingénieure pétrole, a été nommée au poste de directrice générale de la Société nationale d’opérations pétrolières de Côte d’Ivoire (PETROCI), a-t-on appris d’AIP.

Cette décision a été approuvée lors d’une réunion du Conseil d’administration de PETROCI, dont la mission est la recherche et l’exploration des gisements d’hydrocarbures et de toutes substances auxiliaires et connexes Industrie, transport, stockage et commerce de ces matières et de tous produits et sous-produits dérivés).

Auparavant, Fatoumata Sanogo a accumulé plus de deux décennies d’expérience professionnelle au sein de grandes entreprises internationales, dont ExxonMobil, TotalEnergies, ENI et Halliburton.

Qui est Fatoumata Sanogo ?

Diplômée de l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro (INP-HB) et titulaire d’un Executive MBA, son parcours exceptionnel l’a conduite à occuper des postes clés en Afrique, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Ainsi, au début des années 2000, elle a travaillé en tant qu’Ingénieure Sénior chez Schlumberger, où elle a été impliquée dans la conception, l’exécution et l’évaluation des opérations techniques liées aux puits de pétrole. En août 2011, elle a rejoint OMV Petrom, une entreprise autrichienne, en tant qu’Ingénieure Sénior de Production. Là-bas, elle a assumé des responsabilités telles que le mentorat des nouveaux ingénieurs et la conception de la complétion des puits en mer Noire.

Ensuite, elle intègre TotalEnergies en 2013, où elle connaît une progression remarquable, à divers postes de responsabilité, notamment en Angola, en Algérie, en Écosse et en France. Après une période en tant que consultante pour des projets pétroliers auprès de grandes entreprises telles qu’ENI, Exxon Mobil, BP et Shell Group (chez Halliburton) en Irak, Fatoumata Sanogo décide de revenir en Afrique, avec une attention particulière pour la Côte d’Ivoire.

Fondatrice de son propre cabinet de conseil spécialisé dans le secteur pétrolier, MAROIL, elle apporte son expertise aux pays africains tels que la Mauritanie et le Sénégal dans le développement de leurs ressources pétrolières. Depuis 2021, MAROIL a également collaboré avec PETROCI en fournissant une assistance technique. Fatou M’Balou Sanogo a été présenté au personnel de l’entreprise après la réunion du Conseil d’administration.

Notons que sa nomination intervient alors que la Côte d’Ivoire prévoit de démarrer la première phase de production du champ de Baleine d’ici à la fin de 2023. Le champ est estimé à un potentiel de 2 milliards de barils de pétrole et 2 400 milliards de pieds cubes de gaz naturel, donc offrant au pays d’importantes opportunités dans le secteur de l’énergie.